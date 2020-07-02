موعد مباراة توتنهام وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق شيفيلد يونايتد لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، الموافق 2 يوليو، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير

وتقام مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير على ملعب "برامول لين"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق نوفل الباشي.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير

وتنطلق مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير في تمام السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق توتنهام المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 44 نقطة.