وزيرة الصحة: جاهزون لإطلاق "التأمين الصحي الشامل" بالأقصر خلال أيام

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها حضرت مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية من أجل عرض عمل المحافظات لتطبيق المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجديد بها على رئيس الوزراء.

وأضافت زايد خلال تصريحات خاصة أدلتها لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "MBC مصر" أن الوزارة مستعدة خلال أيام على بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالأقصر ويليها الإسماعيلية وجنوب سيناء ثم أسوان والسويس، وفي نهاية العام ستكون المرحلة الأولى قد اكتملت على حسب الخطة والجدول الموضوع، مشددة على أنه بالرغم من مشكلة الكورونا إلا أن وزارة الصحة كانت تعمل على مدار الساعة على تحضير المحافظات حسب القانون والخطة الموضوعة.

وتابعت زايد أن وزارة الصحة استقبلت تبرعات لمواجهة فيروس كورونا وخصوصا تبرع البنك المركزي الذي تبرع بنحو 1.2 مليار جنيه لصالح مواجهة كورونا بالمحافظات بالإضافة لتلقي نحو 400 مليون جنيه من جهات مختلفة بالمحافظات، مؤكدة أنه تم عمل لجنة للاستفادة من هذه التبرعات بما يخدم السياسية العامة للدولة والتعظيم من هذه التبرعات.