إعدام 142 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملة لـ"الصحة" بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إن المديرية قامت بعمل حملة في مدينة الطور لمراقبة المطاعم والكافيهات ومدى التزامهم باشتراطات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

وأوضح أنه جري تكليف كل من هشام نظيم ووائل نجم مفتشى أغذية بمكتب صحة طور سيناء بالمرور على أماكن تداول الاغذية والمطاعم والكافيهات ومحلات الخضار، وجرى المرور على 18 منشأة حيث جرى إعدام 142 كيلو من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستخدام، إلى جانب تحرير 31 محضرجنحة صحية.

وقامت الحملة التي ترأسها الدكتور أيمن الشناوي مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات والكافيهات والمطاعم ومحال الخضار ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وتكليف الدكتور مدير عام الطب الوقائي بالتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى فى تلك الاماكن للحد من انتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.