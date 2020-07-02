الانتهاء من رحلات "بوينج 737 ماكس" التجريبية

استكملت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية "إف إيه إيه"، 3 أيام من اختبارات الطيران للطائرة "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، وتعمل الهيئة على التصريح بتشغيل هذا النوع من الطائرات مجددا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت الهيئة في بيان: "بينما يعد استكمال الرحلات إنجازا مهما، تظل هناك عدة مهام رئيسية، بما في ذلك تقديم البيانات التي تم جمعها خلال تلك الرحلات".

وقيّمت الرحلات التجريبية التغييرات المقترحة لبوينج على نظام التحكم الآلي في الطيران.

يذكر أنّه جرى وقف تشغيل طائرات "737 ماكس" العام الماضي، بعد وفاة 346 شخصا في حادثين، أحدهما في أكتوبر 2018 والآخر في مارس 2019.