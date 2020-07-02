رئيس جامعة القناة: نوفر أقصى درجات التأمين للطلاب أثناء الامتحانات

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على توفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، من خلال اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، أثناء فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها اليوم، لبعض كليات الجامعة، يرافقها الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأدى 2550 طالب وطالبة اليوم، الامتحانات، يمثلون 6 كليات هى كلية الصيدلة والألسن والآداب والتربية والهندسة والتجارة، وذلك داخل 87 لجنة امتحانية، وشملت الجولة تفقد كلية الصيدلة.

وأشار الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة، إلى أن اليوم، شهد امتحان طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية، وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائبها الدكتورة دينا أبو المعاطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صفوت عبدالمقصود منسق عام برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

وامتحن اليوم 78 طالب وطالبة داخل لجنتين فى مواد كيمياء العضوية و مادة الصيدلة الحيوية و مادة حركة الدواء

كما تفقدت رئيس الجامعة، كلية الألسن وكان فى استقبالهما الدكتور حسن رجب عميد كليه الألسن والدكتور طارق محمد أبو الميلة مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية حيث أدى 48 طالب وطالبة من قسم اللغة الشرقية (اللغة التركية واللغة الفارسية) الامتحان.

وتوجهت الدكتورة ماجدة هجرس بعد ذلك إلى كلية الآداب واستقبلهما الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية والدكتور محمد تهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، التى كان يؤدى خلالها 765 طالب وطالبة، يمثلون ثلاث شعب هم شعبة الجغرافيا و شعبة التاريخ و شعبة علم الاجتماع.

وأدى 433 طالب وطالبة الامتحان فى مادة جغرافيه إفريقيا وحوض النيل بشعبة الجغرافيا، بينما أدى 75 طالب وطالبة الامتحان فى مادة تاريخ آسيا الحديث بشعبة التاريخ أما 257 طالب وطالبة امتحنوا فى مادة علم الاجتماع التنمية بشعبة علم الاجتماع، وانتقلت بعد ذلك إلى كلية التربية التى كان يؤدى 523 طالب وطالبة امتحانات اليوم ضمن 9 شعب بالكلية بمادة الفكر التربوي وكان في استقبالهما الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية

وفى كلية الهندسة أشار الدكتورمحمود فؤاد عميد الكلية إلى أن طلاب ثلاث شعب يؤدون الامتحانات اليوم، وهم شعب الكهرباء ومدني والميكانيكا، واستقبل رئيس الجامعة ونائبها الدكتور إيهاب لطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، موضحا أن أعداد الطلاب الذين امتحنوا اليوم، 267 طالب وطالبة

كما شهدت الجولة المرور على كلية السياحة والفنادق، التى كان لديها امتحان دراسات عليا لطلاب الماجستير والدكتوراه في مادة دراسات خاصة، وكان فى استقبال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبدالرحمن حجازى عميد كلية السياحة، والدكتورة مفيدة الوشاحى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

وفى كلية التجارة، أدى الامتحان 207 طالب وطالبة بشعبة اللغة الإنجليزية لكلية التجارة.