عزل رئيس وحدة محلية قرر غلق المساجد لانتشار كورونا في الدقهلية

عزل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، رئيسة الوحدة المحلية بديمشلت التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس، بعد نشرها تحذير عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة ودون تحري الدقة.

وأعلنت رئيسة الوحدة المحلية بديمشلت، أنه نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية وحفاظا على أرواح الجميع فقد تقرر إغلاق المساجد غلق تام "بأمر من الأوقاف"، وإلغاء سوق الخميس لأجل غير مسمي، بأمر من الوحدة المحلية، والاقتصار في الجنازات والمياتم والأفراح علي الأهل فقط، والتنبيه على الشخص المصاب أو المشتبه به بعزل نفسه وعدم الخروج من المنزل".

ومن جانبه، قال محافظ الدقهلية، إن رئيس الوحدة المحلية بديمشلت ليس مخولا بإعلان وجود إصابات بفيروس كورونا أو وضع إجراءات وإنما مثل هذه الأخبار لابد أن يتم التأكد من صحتها وأن تصدر عن الجهات الصحية المنوط بها تقرير الوضع وتحديد حقيقة وجود إصابات من عدمها.

وأضاف مختار في بيان صحفي، أن هذه الأخبار تعمل على بلبلة الرأي العام ونشر الخوف في نفوس المواطنين دون أسباب في الوقت الذي تواجه فيه وزارة الصحة فيروس كورونا بكل كفاءة وانحسار الإصابات وعودة عجلة الإنتاج.

وأكد أنه لا صحة لما تم ترديده بغلق المساجد في نطاق الوحدة المحلية بديمشلت وأن الوضع يسير بشكل طبيعي وأن مديرية الصحة تقوم بجهد موفور لضمان حماية وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة.