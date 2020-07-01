محافظ الدقهلية يشهد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

انطلقت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بمحافظة الدقهلية اليوم، من مركز طب الأسرة بقرية "شاوه" التابعة لمركز المنصورة، والتي تستهدف الفئة العمرية مواليد من 1/1/2016 حتى 22/3/2018، ومن المقرر أن يتم خلال الحملة تطعيم 337 ألفا و561 طفلا بواقع جرعتين من طعم "السولك".

حضر تدشين الحملة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وسوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وعلى هامش الحملة، تفقد المحافظ صيدلية مركز طب الأسرة للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، مؤكدا على وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة المستمرة لتوفر العلاج اللازم والرعاية الطبية للمرضى بالمجان.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استعداد جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لتنفيذ خطة تطعيم مصغرة اعتبارا من اليوم.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنه من المقرر تطعيم الأطفال في الفئة العمرية المحددة بأي من الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة بغض النظر عن المكان الذي تم قيد الطفل به.

وشدد على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المترددين واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الفريق الطبي والمترددين وتقديم خدمة طبية متميزة.