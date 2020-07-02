صحيفة إماراتية: "مسبار الأمل" صرخة من الأمة لاستعادة مكانتها

ذكرت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أنّ إطلاق "مسبار الأمل" باتجاه كوكب المريخ، ليس محطة عادية في مسيرة البشرية وحياة الأمم، أو مجرد فتح علمي عظيم، ولا تقدما في امتلاك واحد من أعقد العلوم فقط، بل هو صرخة من أمة لا يمكن إلا أن تكون حية وقادرة على استعادة مكانتها الحضارية.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، اليوم، تحت عنوان "مسبار الأمل.. فخر ورفعة"، إلى أنّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أكد عظيم الفخر والاعتزاز بجهود أبناء الإمارات الذين صمموا أن يكون الإطلاق وفق الخطة المرسومة، مؤكدة إصرار القيادة على تمكين الإنسان الإماراتي وتسليحه بكل مقومات مواكبة العصر وجعله الرهان الذي تعقد عليه العزيمة ليكون قادرا على القيام بكل ما يرسخ مكانة الدولة وأنها الأساس في كل ما يحفل به.

وأوضحت "الوطن"، أنّ مسبار الأمل نجاح وشيك تقوم به الإمارات بعد أن قبلت بشجاعة تاريخية أن تكون من ضمن 9 دول تخوض غمار التحدي باسم العروبة والإسلام والإنسانية ويحمل خلاصة البناء في الإنسان؛ ولتقدم للأمة جمعاء الدليل على أنّها تستحق كل المجد والرفعة وأنّ النجاح حليفها عندما تعقد العزيمة وتعمل، إضافة إلى أنّه رسالة لعشرات الملايين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية بأنّهم أهل لخوض التحديات ويمتلكون كل القدرات ليكونوا النموذج والمثال المشرف.