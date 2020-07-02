"النواب" يناقش تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه انطلاقا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد ارتُئي تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عاما برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.

وتضمن مشروع القانون نصا جديدا يتضمن إنه في حالة قيام من هم دون سن الواحد وعشرين عاما بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره مائة جنيه.

كما تضمن التعديل إضافة فقرة للمادة تقضي بإعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 من الرسم المنصوص عليه في هذه المادة، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.