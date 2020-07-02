خامنئي يوجه بالتحقيق في حريق مركز طبي: حادث مرير

طالب الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، الجهات المعنية بالتحقيق في حادث حريق أحد المراكز العلاجية في طهران.

ودعا خامنئي، الجهات المعنية للتحقيق في حادث الحريق المرير الذي وقع أمس في أحد المراكز العلاجية بطهران واتخاذ اللازم لتقليل معاناة المصابين والأضرار الناجمة عنه وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية".

وأشارت الوكالة إلى أنّه على "خلفية حادث الحريق المرير الذي وقع أمس في أحد المراكز العلاجية بطهران واسفر عن وفاة عدد من المواطنين، أصدر قائد الثورة الإسلامية رسالة عزاء مكلفا سماحته فيها الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الحادث واتخاذ اللازم لتقليل معاناة المصابين والأضرار الناجمة عنه".

وبحسب الوكالة جاء في برقية الزعيم الأعلى: "أقدم خالص التعازي لأسر ضحايا الحريق المأساوي في المركز الطبي الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين الأعزاء، وأسأل الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يمن برحمته على الضحايا".

وتابع خامنئي في برقيته: "يجب على الأجهزة المعنية أن تبذل قصارى جهدها لمنع مثل هذه الحوادث المأساوية، وكذلك للحد من أضرارها وخسائرها، والحؤول دون وقوع مثل هذه الأضرار التي لا يمكن تعويضها".

وأكد الزعيم الأعلى في برقيته: "يجب أيضا إجراء تحقيق مناسب لحادث المركز الطبي وكذلك يتعين على الأجهزة المسؤولة القيام بذلك على وجه السرعة".

​ووقع حادث الانفجار والحريق في المركز الطبي "سينا اطهر" مساء الثلاثاء الماضي وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين.