بيطري الدقهلية يضبط سيارة لبيع لحوم متغيرة الخواص في المنصورة

ضبطت حملة من الطب البيطري وتموين الدقهلية اليوم، سيارة لبيع اللحوم المفرومة والمجمدة غير محتفظة بالخواص الطبيعية، بإجمالي مضبوطات 100 كيلو جرام في شارع الجيش، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونيا نحوها.

وخرجت الحملة بقيادة الدكتور عبدالمنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية التموين وشنت حملة بنطاق مدينة المنصورة، أسفرت عن ضبط 200 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقطع لحم وكبدة مستوردة غير محتفظة بالخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.