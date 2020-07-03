حظك اليوم الجمعة 3-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يكره البطالة ولديه قدرة كبيرة على تحمل الإرهاق، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وأن تحمي نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين في شئونك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. تجد أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. لا تبالغ في العناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.