حظك اليوم الخميس 2-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي لديه طموح عالي، ويتميز لمهره الغروري ولكنه سرعان ما يثبت عكس ذلك، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى في قراراتك وفي توقيع أي أوراق أو عقود ولا تغامر ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وتجنب الزهو ولا تتكلم عن خططك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.