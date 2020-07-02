الجزائر: القضاء يفرج مؤقتا عن المعارض السياسي كريم طابو

قرر القضاء الجزائري، اليوم، الإفراج المؤقت عن المعارض السياسي كريم طابو، أحد رموز الحراك البارزين، بحسب ما صرح محاميه عبدالغني بادي.

وحكم على طابو بالسجن لمدة سنة في 24 مارس الماضي بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

ووافق القضاء الجزائري، اليوم، على الإفراج المؤقت عن المعارض السياسي كريم طابو، أحد رموز الحراك البارزين، بعد قبول طلب تقدم به فريق الدفاع عنه لإخلاء سبيله مؤقتا، بحسب ما صرح أحد محاميه عبد الغني بادي.

وقال بادي "قُبل طلب الإفراج المؤقت وسيغادر كريم طابو (46 سنة) السجن اليوم".

وأكدت الرئاسة الجزائرية الخبر، وأفادت بأن "طلب الإفراج سيتم وفق القانون ومع احترام استقلالية القضاء".

واعتبر المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي الذي يحضر أغلب محاكمات نشطاء الحراك، قرار الإفراج عن طابو "مرحبا به"، قائلا "أنا مسرور له ولعائلته".