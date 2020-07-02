ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل والقيمة المضافة بنحو 347 مليار جنيه في 5 سنوات

تطورت الإيرادات الضريبية سواء الضرائب علي الدخل أو الضرائب علي القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 300% خلال الستة سنوات الماضية.

بحسب تقارير وزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة ارتفعت الحصيلة الضريبية علي القيمة المضافة من 123 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015 إلي نحو 350.5 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي 2018-2019 بنسبة ارتفاع 285% تقريبا.

وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل من 130 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 إلي نحو 250 مليار جنيه عن العام المالي قبل الماضي 2018-2019 بنسبة ارتفاع 193% تقريبا.

وقالت وزارة المالية في بيانات صحفية سابقة إن أسباب ارتفاع الحصيلة بمثل هذه النسب يرجع إلي استمرار الإصلاحات الضريبية علي ثلاثة محاور الاول في تطبيق السياسة الضريبية بينما المحور الثاني إعادة هيكلة الإدارة الضريبية والمحور الأخير هو مراجعة وتحديث الاتفاقيات الدولية الخالية لضمان سد الثغرات التي تستخدم للتخطيط الضريبي وتحويل الارباح للخارج وتبني أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الرقمي