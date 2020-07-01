ضبط شركة لتجارة السيارات لإرتكابها وقائع مخالفة للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإقتصادية والتصدى لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى، قيام إحدى شركات تجارة السيارات الكائنة بمحافظة الجيزة، بالإفراج عن مشمول وارداتها من صنف "السيارات" بموجب مستندات وفواتير مصطنعة بها قيمة أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بقصد التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية الفعلية المستحقة عليها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى حضور ممثلها القانونى "رئيس مجلس إدارة الشركة"، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الأوراق والمستندات التى تشير لواقعة التهرب الضريبى والجمركى، وتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.