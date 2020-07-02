محافظ الأقصر يناقش تأخر تسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
07:51 م | الخميس 02 يوليو 2020
عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا مع رؤساء المدن وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، وشركة المقاولون العرب.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر، أسباب تأخر تنفيذ وتسليم مشروعات الصرف الصحى فى مدن وقرى ونجوع الأقصر، موجها بضرورة الإسراع فى وتيرة العمل لإنهاء كل المشروعات.
وأوضح اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2019/2020 بمبلغ 18 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات مياه الشرب، ومنها إحلال وتجديد محطة الأقصر الشرقية، بمبلغ 4 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه شرب بأقطار مختلفة، بمراكز المحافظة بمبلغ 5.4 مليون جنيه.
وتضمنت الخطة، عدد من مشروعات الصرف الصحى ومنها إحلال وتجديد محطة رفع الخطباء، بمبلغ 2.6 مليون جنيه، واحلال وتجديد هبوط شارع التليفزيون قطر 700 مم بمبلغ 5 ملايين جنيه، واحلال وتجديد شبكات صرف صحى "الأقصر – البياضية" بمبلغ مليون جنيه.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أن هناك مشروعات المد والتدعيم بمبلغ 25 مليون جنيه وتضم مد وتدعيم شبكات مياه بأقطار مختلفة بمراكز المحافظة "الأقصر– البياضية– الزينية– القرنة"، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة الصعايدة بتقنية RBF بمبلغ 15 مليون جنيه.
وتابع "يحيى" أن هناك مشروعات بمبلغ 11 مليون جنيه تتضمن مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بحواجر الرياينة بأرمنت بمبلغ 2 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بحواجر العديسات بالطود بمبلغ 2 مليون جنيه، وتوصيل مياه شرب للمناطق المحرومة بغرب إسنا بمبلغ 2 مليون جنيه، واستكمال خط مياه تغذية قرى وحواجر الجبل بإسنا بمبلغ 2 مليون جنيه، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة من غرب إسنا إلى موقع الدير بمبلغ 3 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أعمال المجمع الصناعى بمبلغ 40 مليون جنيه، وتضم نقل محطتى نقالى طاقة 30 لتر/ث لكل منهما وإنشاء خط ناقل قطر 300 مم بطول 4 كم بتكلفة 10 مليون جنيه لصالح المجمع الصناعى والمدينة الصناعية بالبغدادى، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية "صرف صحى – صرف صناعى" وخط السيب الخاص بها قطر 250 مم بطول 8 كم بتكلفة 30 مليون جنيه لصالح المجمع الصناعى بالبغدادى.