محافظ الأقصر يناقش تأخر تسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا مع رؤساء المدن وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، وشركة المقاولون العرب.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر، أسباب تأخر تنفيذ وتسليم مشروعات الصرف الصحى فى مدن وقرى ونجوع الأقصر، موجها بضرورة الإسراع فى وتيرة العمل لإنهاء كل المشروعات.

وأوضح اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2019/2020 بمبلغ 18 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات مياه الشرب، ومنها إحلال وتجديد محطة الأقصر الشرقية، بمبلغ 4 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه شرب بأقطار مختلفة، بمراكز المحافظة بمبلغ 5.4 مليون جنيه.

وتضمنت الخطة، عدد من مشروعات الصرف الصحى ومنها إحلال وتجديد محطة رفع الخطباء، بمبلغ 2.6 مليون جنيه، واحلال وتجديد هبوط شارع التليفزيون قطر 700 مم بمبلغ 5 ملايين جنيه، واحلال وتجديد شبكات صرف صحى "الأقصر – البياضية" بمبلغ مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أن هناك مشروعات المد والتدعيم بمبلغ 25 مليون جنيه وتضم مد وتدعيم شبكات مياه بأقطار مختلفة بمراكز المحافظة "الأقصر– البياضية– الزينية– القرنة"، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة الصعايدة بتقنية RBF بمبلغ 15 مليون جنيه.

وتابع "يحيى" أن هناك مشروعات بمبلغ 11 مليون جنيه تتضمن مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بحواجر الرياينة بأرمنت بمبلغ 2 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بحواجر العديسات بالطود بمبلغ 2 مليون جنيه، وتوصيل مياه شرب للمناطق المحرومة بغرب إسنا بمبلغ 2 مليون جنيه، واستكمال خط مياه تغذية قرى وحواجر الجبل بإسنا بمبلغ 2 مليون جنيه، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة من غرب إسنا إلى موقع الدير بمبلغ 3 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الخطة تشمل أعمال المجمع الصناعى بمبلغ 40 مليون جنيه، وتضم نقل محطتى نقالى طاقة 30 لتر/ث لكل منهما وإنشاء خط ناقل قطر 300 مم بطول 4 كم بتكلفة 10 مليون جنيه لصالح المجمع الصناعى والمدينة الصناعية بالبغدادى، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية "صرف صحى – صرف صناعى" وخط السيب الخاص بها قطر 250 مم بطول 8 كم بتكلفة 30 مليون جنيه لصالح المجمع الصناعى بالبغدادى.