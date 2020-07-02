السيطرة على حريق في منزل موظف بتعليم إسنا جنوب الأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، اليوم، في السيطرة على حريق شب بمنزل موظف بإدارة إسنا التعليمية، نتيجة ماس كهربائي، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة تعود إلى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، بلاغًا بنشوب حريق في منزل "أبو الحجاج. م. غ" 50 سنة، يعمل بإدارة إسنا التعليمية، عبارة عن طابقين من الطوب اللبن، وانتقل على الفور لموقع الحريق قيادات المدينة ومركز شرطة إسنا.

وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق نشب داخل الطابق الثاني بسبب ماس كهربائي، حيث أن المنزل في شارع الانصارى خلف صيدلية بوسط مدينة إسنا، والتهمت النيران كل محتويات المنزل، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.