عمدة "المحاميد" يتبرع بـ900 متر لمحافظة الأقصر لإنشاء محطة صرف

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم، توقيع عقد تبرع من العمدة حمدي متولي رشوان عمدة قرية المحاميد بحري، وشقيقه عامر متولي رشوان، بقطعة أرض مساحة 900م2 بقرية المحاميد بحري، وذلك لكى يتم تخصيصها كالآتي، مساحة 100م2 لإنشاء محطة رفع صرف صحي، ومساحة 800م2 لإستغلالها طريق عام.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان، إن هذه القطعة هي المطلوبة لبدء العمل بصرف صحي بمناطق المحاميد بحري، المحاميد قبلي، الديمقراط، أولاد الشيخ، حيث تم في السابق توفير ثلاث قطع بقرية الديمقراط، المحاميد بحري، المحاميد قبلي، حيث أنه تم إنهاء الدراسات الإستشارية، وجار اعتماد التصميمات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء العمل.

وحضر اللقاء العميد يحيى عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، محمد سلمان النادي مدير إدارة العقود بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، محمود حسن محمد علي عمدة قرية الديمقراط، على عثمان أحمد نائب رئيس المركز.