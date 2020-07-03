25 معلومة عن أشجار المانجو.. المحصول الاستراتيجي بالإسماعيلية

يعد محصول المانجو من أهم المحاصيل البستانية فى محافظة الإسماعيلية التى اشتهرت بزراعة المانجو من القرن الثامن عشر واستمرت الشهرة حتى هذه اللحظة ويقدم الدكتور علاء جمعة أستاذ مساعد البساتين بكلية زراعة القناة، 25 معلومة من بين المعلومات المهمة للعناية بأشجار الفاكهة..

1- النمو في أشجار المانجو يحدث في دورات متتالية أو متتابعة عددها من 2-3 دورات الدورة الأولى فى الربيع "مارس –أبريل"، والدورة الثانية صيفا (يونيو –يوليو –أغسطس، والدورة الثالثة في الشتاء (سبتمبر –أكتوبر.

2- أزهار المانجو يبدأ في أواخر فبراير في الوجه البحري ويصل الإزهار الى القمة في مارس وينتهي موسم، الإزهار في آخر مارس أو أول أبريل تحت ظروف المناخ العادية

3- فصل الشتاء إذا امتد وطال انخفاض درجة الحرارة فيمتد الموسم ويستمر الإزهار حتى شهر مايو .

4- الأفرع الجنوبية وهى الأكثر مواجهة لأشعة الشمس تبدأ في الإزهار قبل الأفرع الشمالية التى تكون آخر الأفرع فى الإزهار

5- كلما طالت فترة التزهير بالشجرة كلما كان ذلك ادعى إلى تلقيح أزهارها وإخصابها وإنتاج محصول وافرمنها

6- موعد الإزهار يتوقف على حالة الجو وحسب الصنف وقوة الشجرة .

7- هناك إزهار شتوي يسمى بالإزهار المبكر ويحدث اعتبارا من نوفمبر قبل موعد الإزهار الطبيعي بشهرين ونصف وأكثر جهات الشجرة إزهارا هى أكثر الجهات تعرضا للشمس

8- التزهير المبكر يحدث للشجرة في سنة الحمل الغزير ويساعد على ذلك دفء موسم الشتاء وجفاف الجو ويجب إزالته.

9- جذر شجرة المانجو وتدي ولا يتعمق أكثر من 150سم في التربة وينتشر المجموع الجذري في دائرة قطرها 6 أمتار للأشجار الكبيرة

10- جذور امتصاص الغذاء تتواجد في دائرة قطرها 1.50 متر على بعد1متر من جذع الشجرة وتتواجد حتى عمق 50سم من سطح التربة

11- اتباع أسلوب الري بالتنقيط يؤدى إلى وجود جذور المانجو على سطح التربة وتكون غير عميقة وتوجد على بعد سنتيمترات فقط سطح التربة نظرا للري المتكرر، وعلى فترات متقاربة مما لا يعطى الفرصة للجذور للتعمق للبحث عن الرطوبة .

12- ارتفاع حرارة سطح التربة أسفل الشجرة بنظام الري بالتنقيط يودى الى خلل كبير في عمليات النمو، والامتصاص ويؤدى الى تساقط العقد الصغير والثمار الكبيرة

13- تلقيح أزهار المانجو يتم في الصباح فقط، وما يتم تلقيحه من الإزهار على الشجرة يمثل 40% فقط من مجموع الإزهار الأنثى، والتلقيح يتم بعد 8 ساعات من تفتح الإزهار

14- عملية الإخصاب بالزهرة تحدث بعد فترة من 12 إلى 24 ساعة من الإزهار وانخفاض درجة الحرارة يودى الى التقليل من حيوية حبوب اللقاح

15- ارتفاع درجة الحرارة الى 44 درجة مئوية يودى الى الإقلال من عقد الثمار، الجفاف أيضا يودى الى الإقلال من عقد الثمار بنسبة 50%

16- انخفاض درجة الحرارة أثناء فترة التزهير والعقد والإخصاب يودى الى تساقط الإزهار والعقد الصغير، ويودى الى تكوين ثمار صغيرة الحجم ذات جنين مجهض وتنمو ببطء حتى النضج ويطلق عليها اسم الفص

17- تزيد نسبة تساقط العقد في سنة الحمل الغزير، وأسباب تساقط العقد يرجع الى التعطيش في مرحلة العقد الصغير ، الإصابة بالأمراض –الرياح الجافة ، والرياح المحملة بالأتربة فقرالتربة – انخفاض درجة الحرارة، أثناء عملية التزهير –عدم كفاية التلقيح (اى خروج الإزهار عند انخفاض درجة الحرارة .. حدوث العقد ثم حدوث اجهاض للجنين

18- ارتفاع مستوى الماء الأرضي عن 150سم يودى الى موت أشجار المانجو نظرا لموت الجذور وإصابتها بالعفن، ووجود طبقة صماء تحت سطح التربة يودى الى موت أشجار المانجو

19- شجرة المانجو تنمو بحالة جيدة في درجات الحرارة العالية إذا توفرت معها الرطوبة الأرضية

20- درجة الحرارة المثلى لإنتاج المانجو من24-30 درجة مئوي، وارتفاع درجة الحرارة وتعرض جذوع الأشجارلأشعة الشمس المباشرة وانعكاس الحرارة في الأراضي الرملية يودى الى تشقق وتلف الجذع ويجب في هذه الحالة دهان الجذع بعجينه بوردو

21- أشجار المانجو تنمو جيدا عند توفر الرطوبة الجوية والأرضية، وزيادة الرطوبة الجوية لفترة طويلة خاصة أثناء موسم التزهير يودى الى تلف الإزهار وإصابتها بالأمراض المختلفة

22- سقوط الأمطار خلال فترة التزهير يودى الى عمل غسيل لحبوب اللقاح ويودى الى قلة المحصول ، وللضوء تأثير مباشر على النمو والمحصول لأشجار المانجو

23- أفرع أشجار المانجو غير المعرضة لضوء الشمس يندرأن تقوم بتكوين أزهار، وقلة الضوء تؤدي إلى ضعف تكوين الأشجار واتجاهها للنمو لأعلى مع عدم تكوين نمو خضري جيد

24- نقص الرطوبة الأرضية في التربة خلال مرحلة الإثمار يؤدى إلى تساقط الثمار، وأهم فترة في عمر شجرة المانجو المثمرة من 4-6 أسابيع بعد العقد ويجب ألا يحدث فيها نقص في الرطوبة الأرضية.

25- أنسب طريقة لتربية شجرة المانجو هي الطريقة الهرمية، وأنسب موعد لزراعة أشجار المانجو هو (مارس –أبريل) ويمكن الزراعة في شهر سبتمبر شرط توفير الحماية الكافية للشنلات من برد الشتاء.