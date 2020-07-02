النواب الأمريكي يقر تشريعا بفرض عقوبات على الصين دفاعا عن هونج كونج

أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانونا للأمن القومي، وصفته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بأنه "حملة وحشية كاسحة" على هونج كونج.

ووافق المجلس على التشريع بالإجماع، فيما يعكس القلق في واشنطن بعدما فرضت الصين القانون الذي ينظر إليه على أنه ينهي الحكم الذاتي الذي سمح للمستعمرة البريطانية السابقة بالازدهار كمركز مالي دولي. حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد قالت في وقت سابق أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن القانون الصيني الخاص بهونج كونج يكتب شهادة الوفاة لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".