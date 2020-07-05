"أطباء عيون": جفاف وإحمرار العينين من أضرار الألعاب الإلكترونية.. وتعرض الأطفال لـ"قصر النظر"

اتفق أطباء وأساتذة جراحات العيون، على أن الجلوس أمام الأجهزة "الكمبيوتر، الموبايل، التابلت" لفترات طويلة بشكل مفرط، يتسبب في أضرار مختلفة أهمها إحمرار وحرقان بالعينين نتيجة جفافها.

الدكتور أحمد شريف، أستاذ طب وجراحة العين بجامعة القاهرة، أوضح أن التأثير الرئيسي للشخص عندما يستخدم أى من هذه الأجهزة لفترات طويلة، والتركيز الزائد بهم، وخاصة في فئة الأطفال يتسبب في إرهاق للعينين، إضافة إلى التسبب في قصر نظر للأطفال أقل من 10 سنوات، ويصبحوا بعد فترة زمنية في حاجة إلى ارتداء النظارة الطبية.

وأكد "شريف"، أن "الضرر الآخر الذي يحدث لمن يجلس أمام تلك الأجهزة لفترة طويلة هو جفاف العينين نتيجة التركيز الشديد"، موضحًا:"لا يحدث بربشة بالقدر الكافي، ولما البربشة دي مبتحصلش كفاية الدموع بتتبخر، وبالتالي بتحصل هنا عملية الجفاف، وتظهر على صورة حرقان وإحمرار مزمن"، مشيرًا إلى أن سبب الشعور بالصداع يأتي نتيجة إجهاد في عضلات القراءة.

ونصح "أستاذ جراحة العين" بضرور تحكم الأهالي في الأطفال خلال فترة استخدامهم للموبايل والألعاب لمدة ساعتين كحد أقصى يوميًا، وبالنسبة للكبار أن يكون الموبايل أو الجهاز المستخدم بعيد بمسافة كفاية لا تقل عن 50 سم، مضيفا:"كل تلت ساعة يريح عينه بعيدا عن الجهاز لمدة 20 ثانية من أجل تلافي جفاف العينين".

ويتفق معه الدكتور رزق صفية، استشاري جراحة المياه البيضاء والجسم الزجاجي، على "أن التأثير السلبي الذي يحدث للعينين يأتي من خلال الآشعة التي تخرج من الأجهزة، ومعها ترتفع درجة الحرارة في محيط العينين وتتبخر الدموع الموجودة على سطح القرنية، وبالتالي يحدث جفاف، ثم الشعور بحرقان أو حساسية في العين"، قائلا: "يفضل ان يغسل وشه باستمرار، ويستخدم الموبايل على فترات متباعدة، ومع الشعور بآلام في العينين عليه وضع قطرة ملطفة للعينين".

وأشار "رزق"، إلى أن يُفضل أن يكون ضوء الغرفة بشكل عام في كافة الأوقات خفيف وهادئ، متابعًا: "لكن في نفس الوقت علميًا لا دليل على أنه لازم تبقى الأوضة مضاءة لأن العين لا تحتاج سوى الإضاءة التي تكفي لرؤية ما تحتاجه فقط".