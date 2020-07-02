على طريقة فدوى.. روجينا لجمهورها: "وحشتوني يا عمري"

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، صور جديدة لها، مداعبة الجمهور على طريقة فدوى، الشخصية التي قدمتها رمضان الماضي في مسلسل "البرنس".

وكتبت روجينا: "وحشتوني يا عمري"

شخصية فدوى التي قدمتها روجينا خلال مسلسل "البرنس"، لاقت نجاحا كبيرا، رغم امتلاكها الكثير من الشر.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.