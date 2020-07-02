صور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري بعزب النهضة في دمياط

نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط، حملة مكبرة اليوم، تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة، لـ5 حالات تعدِ على أملاك الدولة، تابعة لولاية الري، وذلك بمساحة 365.5م2، بعزب النهضة، التابعة لمركز دمياط.

وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء ماجد مؤمن مساعد مدير أمن دمياط، واللواء محمد حسن حكمدار دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء تنفيذ تلك الجهود بمنتصف مارس الماضي، 747 حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية، وكذلك حالات بناء مخالف ومنشآت ذات خطورة داهمة، بالإضافة إلى تلقى 108 طلبات تصالح فى مخالفات البناء، بكل مراكز ومدن المحافظة.