وكيل صحة دمياط يتابع مخزون أدوية ومستلزمات مواجهة كورونا بالمستشفيات

عقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اجتماعًا بمديري المستشفيات، وذلك لمناقشة المعوقات التى تعوق تأدية الخدمة الطبية، وسبل تذليلها، ومقترحات التطوير وتطبيق معايير الجودة، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد "عبدالجواد" على ضرورة الاهتمام بالملف الطبي للمرضى، ومتابعة مدى رضاء المرضى عن الخدمة المقدمة لهم، وطلب من المديرين عمل خطة تصحيحية لكل مستشفى تتضمن مقترحات تحسين الخدمات المقدمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد أصدرت قرارًا بندب "عبدالجواد" للعمل وكيلًا لوزارة الصحة في دمياط بدلًا من محمود طلحة.