محمود حميدة ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم "العارف"

نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بالفنان أحمد عز من كواليس فيلم "العارف.. عودة يونس".

وعلق "حميدة" علي الصورة قائلاً، "من كواليس فيلم العارف عودة يونس".

وتتناول أحداث الفيلم فكرة حرب العقول الأحدث في وقتنا هذا، وذلك من خلال قصة يونس الذي يعيش في وسط البلد مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويقوم بسرقة البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

"العارف" من بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب ومصطفى خاطر وحازم إيهاب، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.