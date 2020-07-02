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محمود حميدة ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم "العارف"

كتب:

ضحى محمد
10:54 م | الخميس 02 يوليو 2020
محمود حميدة في فيلم العارف

محمود حميدة في فيلم العارف

نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بالفنان أحمد عز من كواليس فيلم "العارف.. عودة يونس".

وعلق "حميدة" علي الصورة قائلاً، "من كواليس فيلم العارف عودة يونس".

وتتناول أحداث الفيلم فكرة حرب العقول الأحدث في وقتنا هذا، وذلك من خلال قصة يونس الذي يعيش في وسط البلد مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويقوم بسرقة البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

"العارف" من بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب ومصطفى خاطر وحازم إيهاب، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.