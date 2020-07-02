الجندي: الطلاق في عهد الرسول كان شفهيا.. بس الفقه تغير ببناء الدولة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الزواج والطلاق كان شفهيًا منذ عصر الرسول عليه السلام حتى أغسطس 1931 وتوقف هذا الأمر لنشأة الدولة وبالتالي تّغير الفقه، موضحًا أنه لا يوجد طلاق شفوي لأن الفقه تغير ببناء الدولة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن المملكة العربية السعودية، منعت الطلاق إلا أمام المحكمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزوجة لا تتزوج من نفسها ولكن بـ"ولي"، ولكن إذا تزوجت وطلقها زوجها، قال الله عز وجل: "فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

وتابع: "هنا عقاب للزوج الذي طلق زوجته، بأن أعطى الله هنا لها حق الزواج من آخر، حتى تحل لزوجها الأول".