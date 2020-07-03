ماذا حدث داخل مسجد الحسين وأدى لإغلاقه؟.. أهالي المنطقة يجيبون

دون مقدمات وفي قرار مفاجئ، أعلنت أوقاف القاهرة، غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق، لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية، التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

تساؤلات عديدة طرحت عقب إغلاق المسجد، أهمها ماذا دفع وزارة الأوقاف لإغلاق مسجد الحسين، وماذا فعل المصلون من مخالفات ليتم اتخاذ هذا القرار، وهو ما يجيب عنه أهالي المنطقة.

حمدي: بقيت أخاف أروح هناك وبصلي في جامع تاني

يروي محمد حمدي أحد أهالي منطقة الحسين ما شاهده داخل المسجد خلال هذا الأسبوع، منذ فتح إعادة فتح المساجد، قائلًا إنه منذ أول صلاة فجر والمسجد مزدحم للغاية، كما أن هناك من يحاول الانتظار داخله بين الصلاة والأخرى كما هو الحال في السابق.

وأضاف "حمدي" لـ"الوطن"، أنه رغم وجود العلامات الأرضية لأماكن الصلاة إلا أنه هناك بعض المصلين لا يلتزمون بها، "ناهيك عن إن في ناس عايزة يتعمل دروس دين بعد الصلاة وكأن كورونا خلصت خلاص، لما شوفت كده بقيت أخاف أروح هناك وبصلي في جامع تاني".

كما أشار إلى أن هناك إجراءات تعقيم شاهدها بعينه، ولكنها لن تكون مجدية مع عدد المصلين الذين يأتون للمسجد، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، "كل الصلوات زحمة زي الجمعة، وأي حد دخل الجامع هيعرف الخطر اللي جوا، إحنا كان نفسنا يفتح والواحد فرح، بس بالشكل ده هيبقى خطر علينا وعلى أهالينا".

سعد: بعض المصلين لا يرتدون كمامات

وجود مقام سيدنا الحسين خطر على المصلين في هذا الوقت، وفقًا لما قال أحمد سعد بائع العصي والحُلي القريب من المسجد، لافتًا إلى أن رأى بعض المصلين يقبلون الحائط الخارجي لمقام الحسين، وهو ما قد ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "سعد" لـ"الوطن"، أن بعض المصلين يتزاحمون على الأبواب، في مظهر لا يليق بالوضع الحالي، وبعضهم لا يرتدي كمامة من الأساس، "لقيت واحد على جنب بيقرا قرآن، واتنين بيتكلموا وقاعدين جنب بعض عرفت ساعتها إن الموضوع هيتطور، إحنا بنسمع الصلاة بنخش نصلى ونطلع بس اللي بيحصل من الناس وده غلط".

كما أوضح بائعو الحلي الذين يعملون في محيط المسجد، أن قرار إغلاق المسجد مؤسف وأحزن جميع المتواجدين في المنطقة، ولكنه للأسف صحيح لما بدر من المقيمين عليه والمصلين، "الجامع يتقفل أحسن ما حد يموت".