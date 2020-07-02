الأوقاف تكشف سبب إغلاق مسجد الحسين وإحالة جميع العاملين للتحقيق

قالت أوقاف القاهرة إن قرار إغلاق مسجد الإمام الحسين، وإحالة جميع العاملين بالمسجد للتحقيق، جاء بعد واقعة عدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية التي اشترطتها الوزارة لفتح المساجد. ومن بينها التباعد وأداء الصلوات الخمس فقط.

وأعلنت أوقاف القاهرة، غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق وشددت على جميع المصلين خاصة محبو آل البيت، الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية، التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.

وأكدت على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب، على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية، التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.