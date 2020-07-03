الوكيل: ارتفاع شهداء الصيادلة بـ كورونا إلى 28 حتى الآن

نعى الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الواقعة تحت الحراسة القضائية، شهيدا جديدا، من أعضاء النقابة المتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الدكتور عمرو عبد المجيد من أسيوط ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28.

وأعلن الوكيل عن لوحة الشرف لشهداء الواجب من الصيادلة

الدكتور محمود صبري من الإسكندرية 23/3

الدكتور محمد علي مستشفى المقاولين العرب 20/4

الدكتور حازم ماهر نبيل من الجيزة 2/5

الدكتور عز أديب عبد الشهيد من قنا 20/5

الدكتور محمود كامل من الإسكندرية

الدكتور أحمد عبدالستار من الأقصر 20/5

الدكتور محمد فتحي خليل من الشرقية 26/5

الدكتورة عبير حمدي من الدقهلية

الدكتور أحمد الحنفي عزبة النخل القاهرة 1/6

الدكتورة نادية عثمان مدينة نصر القاهرة 1/6

الدكتور مدحت ريشة من الغربية 2/6

الدكتور أحمد جاب الله من القاهرة 3/6

الدكتور سعيد الفقي أستاذ بكلية الصيدلة

جامعة الزقازيق 5/6

الدكتور محمد سليمان من القاهرة 6/6

الدكتور طارق مرتضى من الأقصر 7/6

الدكتور أيمن بكر من ديرب نجم الشرقية 13/6

الدكتور عبد العزيز صبري صيدلة المنصورة 13/6

الدكتور مختار جاب الله المحلة الكبرى 16/6

الدكتور عبد الله قايد من بني سويف 17/6

الدكتور منتصر علام من كفر الشيخ 17/6

الدكتور عبد الرحمن عليوة من قنا 18/6

الدكتور أشرف شوقي من أسيوط 18/6

الدكتور محمد حمدي شتا من بسيون بالغربية 20/6

الدكتور بدرت ويليم من أسيوط 24/6

الدكتور مدحت عاطف من السويس 29/6

الدكتور عبد الرحمن فتيح من الإسماعيلية 30/6

الدكتور عمرو عبد المجيد من أسيوط 2/7