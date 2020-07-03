فقيه دستوري عن إجراء انتخابات الشيوخ في ظل كورونا: فرنسا وروسيا عملوها

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ المزمع إنشائه إنفاذا للدستور المصري، كما أن الهيئة ذاتها هي المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية بالنسبة لمجلس الشيوخ من خلال الإشراف القضائي الكامل والذى سيستمر حتى عام 2024.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء القاهرة"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن مجلس الشيوخ المصري استحدث في التعديلات الدستورية التي أجريت في 2014، وسيشكل من 300 عضو، الثلثين منهم ينتخبون بالاقتراع المباشر، أما الثلث الأخير فسيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، ومن المقرر تخصيص 10 من المقاعد للمرأة، إنفاذا للقانون.

وعن مشكلات الانتخابات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أوضح الفقيه الدستوري، أن العالم بدأ يتعافى من أزمة كورونا، "فى البداية تم تأجيل انتخابات البلدية فى فرنسا، وكذلك تعديل الدستور الروسي، بسبب كورونا، ثم بعد ذلك تمت العملية بنجاح، في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة الفيروس، ومصر ليست بعيدة أو منفصلة عن العالم وقادرة على تنظيم العملية بنجاح".