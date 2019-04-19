قال الدكتور عاطف شريف، فقيه دستوري، إن تعديل دستور 2014 شيء طبيعي للغاية، فالقرآن هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعديله وفيما عدا ذلك يتم تعديله، مشددًا على ضرورة عدم تدخل أي دولة في تعديل دستور أي دولة أخرى.

وأضاف " شريف"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، الذي يُعرض على قناة "المحور"، أن من لم يُشارك في التعديلات الدستورية ليس له الحق في إبداء رأيه في الدستور في أي وقت، مستطردًا: "اللي مش هيشارك ميرجعش يطلب حقه".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت دستورها 27 مرة قبل ذلك، بينما روسيا عدلت دستورها ما يُقارب من30 مرة، فيما عدلت ألمانيا دستورها 62 مرة، حيث يرى أن كل الدول العظمى تسعى لتعديل دستورها نحو التطوير.

وذكر أن التعديل الدستوري حق كل مواطن مصري أصيل، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية الحالية لم تمس الحريات، بل أعطت مزيدًا من الحريات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.