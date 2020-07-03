"إيبولا الأرنب".. فيروس جديد ينتشر بسرعة جنونية في أمريكا

في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة الأمريكية أقصى جهدها من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ظهر فيروس آخر راح يعيث فسادا بين الأرانب في البلاد، فعبر 7 ولايات في الجنوب الغربي، ينفق الآلاف من الأرانب البرية والمحلية من تفش نادر لمرض شديد العدوى، يعرف باسم فيروس مرض الأرانب النزفي "RHDV2".

وقالت أماندا جونز، طبيبة بيطرية من كيلين بولاية تكساس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"، أن هذا الفيروس يسبب نزيفا حادا وفشلا في الأعضاء وموتا لدى الإنسان والحيوانات، ويسبب الفيروس آفات في أعضاء وأنسجة الأرانب، ما يؤدي إلى النزيف الداخلي والنفوق.

وبمجرد أن يصاب الحيوان، يحتضن الفيروس في غضون 3 أيام. وتبدأ بعض الأرانب بفقدان شهيتها وطاقتها، على الرغم من أن البعض منها لا يُظهر أي أعراض خارجية قبل أن تنفق، فيما قال رالف زيمرمان، وهو طبيب بيطري في ولاية نيو مكسيكو: "ما زلنا لا نملك أي فكرة عن مصدره. إنه يتضخم ويتحرك مثل المجنون".