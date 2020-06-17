 كشف ملابسات واقعة سرقة خزينه من داخل مسكن بكرداسه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال عودته لمنزله عقب مشاركته فى إخماد حريق محدود بقطعة أرض خاصة بعائلته بمحيط سكنه إكتشف تقييد كريمته بغرفه نومها وسرقه خزينه بداخلها (مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه – مشغولات ذهبية وزنت 500 جرام – جهاز DVR الخاص بالكاميرات) من داخل إحدى غرف الشقه سكنه.

بالإنتقال والفحص قررت كريمته بقيام شخصان ملثمان بالدلوف للمنزل وتقييدها داخل غرفتها أثناء قيام والدها بإخماد الحريق المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية كريمة المبلغ وبتضييق الخناق عليها أقرت بإشتراكها مع آخرين (خطيبها "حاصل على بكالوريوس ، عامل) لمرورهما بضائقة مالية ورغبة خطيبها فى إتمام زواجهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان اللذان أيدا ماجاء بإعتراف كريمة المبلغ ، وأضاف خطيبها بإتفاقهم على سرقة الخزينة عن طريق إلهاء والدها وعائلته بإشعال نيران بمخالفات بقطعة الأرض الخاصة به ، وإفتعال تقييد كريمته لدرء الشكوك عنها .. حيث قام الثانى بإخفاء الخزينة بمصرف مياة كائن خلف المنزل محل الواقعة لحين قيام نجلة المبلغ بإحضار المفتاح الخاص بها لفتحها والإستيلاء على محتوياتها ، وبإرشادهم تم ضبط (جهاز الـDVR – الحزينه وبداخلها جميع محتوياتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.