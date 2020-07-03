المترو: إذا ظهرت أعراض كورونا على راكب يُنقل لأقرب مستشفى للمحطة

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إنه إذا اشتكى أحد الركاب من أي مشكلات صحية أو يعاني من أعراض فيروس كورونا فمحطات مترو الأنفاق لديها 20 نقطة إسعاف وكل محطة مترو تخدم محطتين وهذه النقاط مجهزة تماما ولديها تنسيق دائم مع الإسعاف الخارجي وفي حال وجود أي طوارئ يتم إبلاغ ناظر المحطة وناظر المحطة يتواصل مع غرفة التحكم المركزي ويتم نقله بالإسعاف في أقرب مستشفى في محيط المحطة.

وأضاف عبدالهادي خلال حديثه مع محمد أبوعيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن محطة شبرا الخيمة من أهم محطات الخط الثاني للمترو، وكان هناك طلبات من المواطنين لتجديد المحطة وتطويرها وتركيب مصاعد كهربائية والمحطة تم تطويرها الآن حيث يتم عمل صالة أخرى للدخول والخروج والمصاعد الكهربائية وغيرها من مظاهر التطوير، والتطوير في خطة العام المالي الحالي ولكن تعطلت خطة التطوير بسبب مد مترو الأنفاق لمدينة قليوب.

وتابع عبدالهادي أنه توجد غرفة تحكم مركزي لمراقبة المحطات ومتابعة جميع حركة القطارات في كل المحطات وفي حال وجود مشكلة بأي محطة من ازدحام أو تكدس من الركاب يتم على الفور الدفع بقطارات إضافية خالية من الركاب تماما في المحطات المزدحمة لامتصاص الزحام من هذه المحطات.