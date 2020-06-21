فصل عامل بموقع إنشاء مترو الأنفاق بتركيا بسبب انتقاده ظروف العمل

بعد تحدثه عن ظروف العمل غير الآدمية التى يعيشها عمال الإنشاءات في مترو أنفاق تركيا، تم فصل بيدرهان أصلان، ووالده عن العمل منذ شهر مارس الماضي، وخلال تلك الفترة لم يستطيع الأب أو ابنه الحصول على فرصة عمل أخرى، يقول أصلان "لا يجب فصل أي أحد عن العمل لمجرد أنه يبحث عن حقه".

كان "أصلان" يعمل فى شركة بيبورت فى منطقة باكيركوي بإسطنبول، في أعمال إنشاء مترو الأنفاق، ومع بداية إنتشار وباء فيروس كورونا تحدث أصلان عن ظروف العمل التي يعيشها العمال لتقوم الشركة بفصله عن العمل، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع الحصول على عمل آخر ليبقى عاطلاً لمدة 3 أشهر.

ونشر "أصلان" على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي وجبة الغداء التي توزع على العمال في موقع إنشاءات مترو الأنفاق، وهي عبارة عن رغيف خبز به بعض السبانخ، كما شارك صورًا للسكن الذي يقيمون فيه والوضع غير الآدمي له.

وكان يعمل الإبن ووالده في الشركة نفسها، ليتم فصل والده رضوان أصلان أيضاً عن العمل، ليعود الأب وابنه إلى مدينة ماردين بعد أن بقوا في اسطنبول لمدة 3 أشهر وفقدوا الأمل في الحصول على عمل آخر.

وأشار أصلان إلى أنهم كان يعملون في البداية 11 ساعة يوميًا، ويحصلون على يوم واحد أجازه كل أسبوعين، ولا يستفيدون من العطلات والأجازات الرسمية، وبعد إنتشار فيروس كورونا ازداد الأمر سوءا، وكانوا يحصلون على وجبة غداء عبارة عن رغيف خبز به بعض السبانخ، ما جعلهم لا يستطيعون تحمل العمل ولاسيما أنهم يعملون ببدنهم.

وتابع "لم أقبل هذا، وكان هناك أيضًا الآلاف العمال يؤكل حقهم جميعًا هناك، لم أنحني أمام الظلم، لم أرض بهذا وشاركته على موقع التواصل الإجتماعي، وشاركت المساكن التي كنا نقيم فيها أيضًا وبدلاً من أن تدافع الشركة عن حقي، قاموا بفصلي من العمل".