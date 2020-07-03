المركز الثقافى الإسلامى يحدد مواعيد الامتحانات بشمال سيناء

أعلن المركز الثقافى الإسلامي بشمال سيناء، أن امتحانات الفرقة الثانية ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يوليو الحالي.

وقال الشيخ خميس حمدي عميد المركز، إن الامتحانات ستجرى على 3 أيام، حيث تبدأ السبت بواقع امتحان كل 3 أيام.

وأضاف عميد المعهد، أنه بالنسبة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم الفرقة الثانية، سيجري عقد اختبار تحريري يوم 15 من الشهر الحالي.

وأوضح أنه بالنسبة للأبحاث الخاصة بالسنة الدراسة الأولى، يبدأ استلامها من الأحد القادم 5 يوليو بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف ولمدة أسبوع واحد فقط وغير مسموح بالتأخير.

وقال عميد المركز، إنه سيكون هناك امتحانات تحريرية فى جميع المواد التى جرى تدريسها حتى موعد وقف الدراسة.