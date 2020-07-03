ترامب يشيد باختبارات كورونا: الأهم أن الوفيات انخفضت

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بالاختبارات التي تجريها بلاده للكشف عن فيروس كورونا، فيما زادت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بأكثر من 55 ألفا أمس الخميس، وهو رقم قياسي عالمي جديد لتفشي الوباء.

زيادة عدد الإصابات دفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خططهم لإعادة فتح ولاياتهم بعد عمليات الإغلاق الصارمة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال ترامب في تغريدة في وقت متأخر الليلة الماضية: "هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا لأن اختباراتنا ضخمة للغاية وجيدة جدا وأكبر وأفضل من أي دولة أخرى".

وأضاف: "هذه أنباء عظيمة، لكن الأخبار الأفضل هي أن معدل الوفيات انخفض".

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 55,274 أمس الخميس، متجاوزا الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية وهو 54,771 الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو.

وكان خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي، رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف ما لم يتم اتخاذ إجراءات في أنحاء البلاد لكبح انتشار الفيروس.