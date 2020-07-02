ترامب: انخفاض معدل البطالة في أمريكا بأكثر من 2% خلال الشهر الماضي

أثنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم في خطاب له بالعاصمة واشنطن، على انخفاض معدل البطالة داخل الولايات المتحدة بأكثرَ من 2% خلال الشهر الماضي.

وأوضح ترامب - حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية- أن معدل البطالة انخفض بأكثر من 2% كما تمت إتاحة 5 ملايين وظيفة جديدة للأمريكيين، واصفاً ذلك بأنه "رقم قياسي".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن اقتصاد بلاده بدأ يزدهر مرة أخرى، وأن واشنطن تسعى لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة تعمل أسبوعياً على إنتاج آلاف أجهزة التنفس لمواجهة كورونا.

وأكد أن الأسواق المالية بدأت في التعافي من تداعيات تأثير الفيروس.