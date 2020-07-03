غدا.. استئناف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية اعتبارًا من غدٍ السبت.

وقال د. شوكة، إن أهداف المبادرة هي دعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المصابين لتلقي العلاج بالمجان.

وأوضح أن المبادرة تستهدف النساء فوق 18 عامًا، وأن الخدمات التي تقدمها تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدي وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم من سن 18 سنة، حيث تبدأ الخدمة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وقال فتحي عثمان، مسؤل التثقيف، إن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية بادارة العريش الصحية بالمراكز الآتية، مركز الرعاية الأساسية وسط المدينة ومركز حضري الريسة، مركز حضري المساعيد، مركز حضري عاطف السادات وإدارة بئر العبد الصحية بالوحدات الآتية وحدة سلمانه، وحدة رابعة، وحدة الخربة، وحدة السلام، وحدة 6 أكتوبر، مركز حضري بئر العبد، ووحدة بئر العبد الجديدة وإدارة الشيخ زويد الصحية بمركز رعاية الأمومة والطفولة بالشيخ زويد اعتبارًا من الغد 2020/7/4 وبالمجان.

يذكر أن المبادرة تستهدف 132 ألف و761 سيدة وفتاة في شمال سيناء.