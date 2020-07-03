الهلال الأحمر يدعم مؤسسات العزل الطبي بجنوب سيناء

أمد الهلال الأحمر المصري، المدرسة الفندقية بمدينة الطور بجنوب سيناء، والمخصصة للعزل الطبي بمستلزمات الحماية والأدوات اللازمة لدعم الفرق الطبية وكل المستلزمات ومنها ملايات للأسرة أحادية الاستخدام وأخري متعددة الاستخدام وأكياس مخدات ومطهرات ونظارات واقية للحماية وملابس طبية وزجاجات هاند جيل وجوانتيات طبية وكمامات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الهلال الأحمر المصري في مواجهة أزمة فيروس كورونا والتي تتضمن مجموعة من المحاور أهمها دعم مناطق العزل المختلفة على مستوي جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى حملات التوعية والتعقيم وتنظيم صرف المعاشات والمستحقات المالية والدعم النفسي والتدخلات الإغاثية للمناطق المتضررة والمصابة جراء فيروس كورونا، والتي انطلقت على مستوى المحافظة منذ بدء الأزمة.

وكان في استقبال فريق الهلال الأحمر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الذي وجه الشكر للهلال الأحمر ومتطوعيه.