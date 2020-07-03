إندونيسيا تعتزم إنتاج لقاح خاص بها ضد كورونا

قالت صحيفة "جاكرتا بوست"، إن إندونيسيا تعمل على تصميم لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد، لأنها قلقة من أنه قد يصعب على الدول النامية الحصول عليه من الدول الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق التطوير في وزارة البحوث والتكنولوجيا علي جفرون موكتي: "كما نعلم تبقى محدودة القدرات الإنتاجية لشركات التكنولوجيا الحيوية في العالم، ونعلم كذلك أنه توجد مشاكل في مجال قنوات التوريد والنقل العالمية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى ضرورة، قيام بلاده بتصميم لقاح خاص "في إندونيسيا ليستخدم في إندونيسيا".

ووفقا للسيناريو المتفائل، يجب أن يجري الانتهاء من تطوير اللقاح الإندونيسي ضد فيروس كورونا في بداية عام 2021، وقد تبدأ اختباراته في النصف الثاني من ذلك العام.