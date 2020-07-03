تثبيت الفريق شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، تثبيت الفريق السعيد شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وفي ديسمبر الماضي، عيّن الرئيس عبد المجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش بالإنابة، بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان شنقريحة يقود آنذاك القوات البرية في الجزائر، وشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.

وفي أول كلمة له عقب تعيينه بالإنابة، قال شنقريحة إن الجيش "سيبقى مجندا في خدمة الوطن، ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال".

وأضاف أن الجيش الجزائري "سيظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية".

يشار إلى أن الفريق أحمد قايد صالح توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية، يوم 23 ديسمبر، عن 79 عاما.