عاجل.. انفجارات شديدة تهز تركيا

وقعت عدة انفجارات شديدة متتالية في مصنع للألعاب النارية في محافظة صقاريا، صباح اليوم الجمعة، وسُمِعَ دوي الانفجار من جميع أنحاء المدينة، ولم يُعلَن حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وحسبما أعلنت مواقع تركية محلية، وصلت فرق من المطافئ وسيارات الإسعاف لمكان الانفجار، وبيّن محافظ صقاريا، جدين أوقطاي يلدريم، اتخاذ كافة التدابير، إلا أنه نظرًا لشدة الانفجارات لم تتمكن السطات من التدخل حتى الآن.

وأكد رئيس بلدية صقاريا، أكرم يوجا، أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من إخراج المصابين من المصنع، وتجري مواصلة أعمال التبريد والإطفاء، إلا أن الانفجارات متتالية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ووصل وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، ووزير الصحة، فخر الدين قوجة، ووزيرة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، لمصنع الألعاب النارية مكان الحادث.