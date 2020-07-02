مؤسسة دولية تعنى بحرية الصحافة تهاجم تركيا بعد إغلاق قناتين معارضتين

انتقد برنامج أوروبا وآسيا الوسطى، في لجنة حماية الصحفيين، التعسفات التي تمارسها السلطات التركية ضد الإعلاميين ومؤسسات الإعلام الحرة، خاصة بعد إعلان المؤسسة العليا للإذاعة والتلفزيون، حجب قناتي "تاله 1"، و"خلق تي في" المعارضتين.

من جهة، ذكرت جريدة "جمهوريت" التركية، أن منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين، غولنوزا سعيد، انتقد قرار المؤسسة العليا للإذاعة والتلفزيون التركي بتعتيم شاشات التلفزيون "تاله 1"، و"خلق تي في" لمدة 5 أيام وفقا لموقع "نركيا الآن".

يذكر أن لجنة حماية الصحافة منظمة غير حكومية غير هادفة للربح مقرها في مدينة نيويورك تهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين، واعتبرتها مجلة "Americal Journalism Review"، "الصليب الأحمر في مجال الثقافة".

كان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، قرر تعليق البث لقناتي "تاله 1"، و"خلق تي في" التركيتين المعارضتين، لمدة 5 أيام، كعقاب أولي مع التهديد بسحب التراخيص على نحو نهائي حال تكرار العقوبة ذاتها.

وحسب ما نشرته جريدة كارت التركية، فإن شاشات القناتين ستظل مظلمة لمدة 5 أيام بسبب عقوبة البث التي حصلتا عليها.

وقال سعيد في رسالة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "يجب على السلطات التركية التوقف عن محاكمة الصحفيين بسبب تقاريرهم؛ إذا لم يسقطوا التهم الموجهة لهم، فيجب عليهم على الأقل ضمان أمن الصحفيين".

وأكد أنه على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، أن يعمل كآداة رقابة على الحكومة التركية أيضًا، مشددًا على ضرورة تعلم التسامح.

وقال مسؤول لجنة حماية الصحفيين والتلفزيون العام، إن قناة "تاله 1"، و"خلق تي في" يمثلان أجهزة إعلامية معارضة تعيش في بيئة تهيمن عليها المنظمات الإعلامية التي تدعم الحكومة، و"وجودها له أهمية حيوية للتعددية الإعلامية في تركيا".