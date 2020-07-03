رغم استبعادها من "بنات ثانوي".. السبكي يتعاقد مع أسماء أبواليزيد لـ"قمر 14"

انضمت الفنانة أسماء أبو اليزيد إلى أسرة فيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، حسبما أعلن المنتج أحمد السبكي لـ "الوطن".

وجاء انضمام أبو اليزيد لأسرة الفيلم رغم استبعاد السبكي لها من آخر أفلامه "بنات ثانوي"، بدعوى عدم ردها على هاتفها المحمول أكثر من مرة، ما دفعه لاستبعادها والتعاقد مع الفنانة هدى المفتي بديلة عنها.

وما زال فيلم "بنات ثانوي" يُعرض حالياً في دور العرض السينمائي، حيث قاربت إيراداته على تخطي 8 ملايين جنيه وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويشارك في بطولة الفيلم جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، محمد مهران، هنادي مهنا، محمد جمعة، من إخراج محمود كامل.

ويشارك في بطولة "قمر 14" كوكبة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، غادة عادل، بيومي فؤاد، أمينة خليل، مي الغيطي، خالد أنور وغيرهم، من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.