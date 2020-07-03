"التربية الخاصة": 10 فصول لتعليم متعددي الإعاقة للمرة الأولى بمصر

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن التعليم في مصر بدأ في منحنى آخر وانطلق من عملية الحفظ والتلقين للتفكير الإبداعي بنظام التعليم الجديد وهو يعتبر نقلة حضارية في تاريخ التعليم في مصر، وعلى محور آخر تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن ذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم مدارس مثل مدارس المكفوفين وضعاف السمع والإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة منذ بداية الستينات، والقرار الوزاري الذي كان ينظم العمل مع هذه الفئة من الطلاب كان قرار وزاري لعام 1990، وهذا القرار الوزاري لم تمد له يد إلا عام 2017، وعلى مدار 28 عاما لم يلحق أي تطور لهذه المدارس وهذه النوعية في التعليم في مصر.

وتابعت عبدالسلام أنه مع تولي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه تعليمات ببحث القرارت الوزارية التي تنظم العمل مع هؤلاء الأطفال وتعديلها في الصالح العام، وكان هناك فئة لم تكن موجودة على خريطة التعليم في مصر وهي فئة مزدوجي ومتعددي الإعاقة ولم يكن لهم تعليم بمصر، ولكن تم التواصل مع مدرسة أمريكية وإحدى مؤسسات المجتمع المدني وتم عمل 10 فصول لمزدوجي ومتعددي الإعاقة وتكلفة الفصل الواحد تعدى 60 ألف أو أكثر ويضم الفصل الواحد 4 أطفال فقط لاغير ويتم التعليم فيها تعليم فردي.

واستكملت عبدالسلام أن تدريب المعلمين تم على أعلى مستوى باستقدام خبيرة أمريكية للتعامل مع هذه الفئة لأنه لم يكن هناك خبرة في هذا المجال.