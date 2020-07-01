اتفاقية تعاون لإتاحة "التكنولوجيا لخدمات الكهرباء" للأشخاص ذوي الإعاقة

وقع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاتفاقية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدي الإعاقة، باستخدام تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الإتاحة التكنولوجية لخدمات الكهرباء لذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بسهولة ويسر.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية للبوابة الالكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر، وإتاحة خدمات الشركة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية المزودة بشاشات تعمل باللمس للتواصل الفعّال مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية لـ 25 فرع للشركة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، فضلاً عن إطلاق خدمة الرد على شكاوى واستفسارات خدمات الكهرباء عن طريق المركز التقني لخدمات لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وإعاقات التخاطب.

وأكد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توقيع هذه الاتفاقية لتفعيل رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها للتيسير على المواطنين، وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إتاحة قنوات رقمية ذكية قادرة على التواصل الفعال مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية واستخدام التطبيقات الحديثة المعدة لذلك.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف لخلق مجتمع دامج لكل فئاته باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية.

وقد أوضح الوزير أهمية تطويع التقنيات المساندة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير الدعم التقني لهم.