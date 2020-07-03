لافروف يعلن استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، والتي تقوم بمهامها مؤقتا من تونس.

وقال لافروف، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بموسكو اليوم، "إن روسيا أكدت طوال هذه السنوات على أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري، وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب وصوله إلى موسكو، قد التقى برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفيينكو لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كان قد وصل أمس إلى العاصمة موسكو، برفقة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة.