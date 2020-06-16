لافروف: محاولات واشنطن لتمديد حظر الأسلحة على إيران "غير قانونية"

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، محاولات الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، غير قانونية وليس لها آفاق.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف، اليوم، في موسكو إن "الولايات المتحدة تريد معاقبة جمهورية إيران الإسلامية من خلال الترويج لمبادرات غير مشروعة وغير قانونية على الإطلاق، بما في ذلك حظر الأسلحة".

وأضاف: "أعتقد أن هذه محاولة ليس لها آفاق من وجهة نظر القانون الدولي، ونحن نستغل جميع الإمكانيات، التي يوفرها القانون الدولي، لتحقيق العدالة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجدد لافروف تأكيد موقف موسكو الداعي لضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية تتطور مع إيران، رغم العقوبات والشروط الأمريكية.

وتابع أنه ناقش مع نظيره الإيراني الاستقرار في سوريا وإعادة إعمارها، ومسألة النازحين واللاجئين.